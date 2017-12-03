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آخر تحديث: الأحد، 03 - ديسمبر - 2017 الساعة 01:04:03م
القوة الصاروخية تستهدف مفاعل براكة النووي في أبو ظبي بصاروخ مجنح نوع كروز
أعلنت القوة الصاروخية إطلاق صاروخ مجنح نوع كروز اليوم على مفاعل براكة النووي في أبوظبي بالإمارات.
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  محلي
القوة الصاروخية تستهدف مفاعل براكة النووي في أبو ظبي بصاروخ مجنح نوع كروز
[03/ديسمبر/2017] صنعاء - سبأ :
أعلنت القوة الصاروخية إطلاق صاروخ مجنح نوع كروز اليوم على مفاعل براكة النووي في أبوظبي بالإمارات.

وأوضح مصدر بالقوة الصاروخية لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أنه تم استهداف مفاعل براكة في أبو ظبي بصاروخ كروز، جاء بعد التجربة الناجحة للصاروخ نهاية شهر أغسطس.

وأكد المصدر أن الصاروخ أصاب مفاعل براكة النووي في أبو ظبي بدقة.

يذكر أن محطة براكة للطاقة النووية تضم أربع مفاعلات نووية وتقع في المنطقة الغربية لإمارة أبو ظبي وتطل على الخليج العربي وتبعد نحو 53 كيلومترًا إلى الجنوب الغربي من مدينة الرويس.
سبأ
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