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آخر تحديث: الأحد، 03 - ديسمبر - 2017 الساعة 12:11:10م
عاجل .. القوة الصاروخية تطلق صاروخ على مفاعل براكة النووي في أبو ظبي
أعلنت القوة الصاروخية إطلاق صاروخ مجنح نوع كروز على مفاعل براكة النووي في أبوظبي.
نشطاء بريطانيون ينددون بالعدوان و الحصار على اليمن
نفذ نشطاء بريطانيون وقفتين احتجاجيتين في لندن وليفربول للتنديد بالعدوان والحصار على اليمن منذ أكثر من ألف يوم .
الأمم المتحدة تقدر تكلفة دعم المعوزين عالميا بنحو 5ر22 مليار دولار في 2018
أظهرت تقدريرات حديثة للأمم المتحدة ارتفاع تكلفة الدعم الضروري للمعوزين على مستوى العالم للعام المقبل إلى 5ر22 مليار دولار.
أتلتيك بيلباو الباسكي يستضيف ريال مدريد ضمن الدوري الاسباني لكرة القدم
يحل فريق ريال مدريد غداً السبت ضيفاً على الفريق الباسكي أتلتيك بيلباو وذلك ضمن مباريات المرحلة الـ 14 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
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العدوان السعودي على اليمن
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عاجل .. القوة الصاروخية تطلق صاروخ على مفاعل براكة النووي في أبو ظبي
[03/ديسمبر/2017]
صنعاء- سبأ:
أعلنت القوة الصاروخية إطلاق صاروخ مجنح نوع كروز على مفاعل براكة النووي في أبوظبي .
سبأ
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[03/ديسمبر/2017]
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