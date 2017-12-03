محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل عمليات نوعية للجيش واللجان الشعبية على مواقع لمرتزقة العدوان بتعز تعز- سبأ:



نفذ أبطال الجيش واللجان الشعبية اليوم عمليات نوعية على مواقع لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي في محافظة تعز.



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الجيش واللجان الشعبية نفذوا عملية هجومية على مواقع لمرتزقة العدوان في الهاملي، وسقوط العديد من القتلى والجرحى في صفوفهم.



وأشار المصدر إلى أن الجيش واللجان الشعبية شنوا هجوم على مواقع مرتزقة العدوان في معسكر خالد، من مسارين الأول شمال المعسكر تركز على تبة فجر والثاني جنوب البوابة الشرقية تركز على التبة السوداء.



وأكد المصدر أنه سبق العملية الهجومية تمشيط مدفعي وصاروخي مكثف خلف خسائر مادية وبشرية كبيرة في صفوف المرتزقة.

سبأ [03/ديسمبر/2017]سبأ