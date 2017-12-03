محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل 12 شهيداً وجريحاً بغارات طيران العدوان خلال الساعات الماضية صنعاء- سبأ:



شن طيران العدوان السعودي الأمريكي 25 غارة على عدد من محافظات الجمهورية ما أدى إلى استشهاد وإصابة 12 مواطناً وتدمير الممتلكات العامة والخاصة خلال الساعات الماضية .



وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) استشهاد ثمانية مواطنين بينهم نساء وأطفال وإصابة أربعة آخرين جراء أربع غارات لطيران العدوان على منازلهم في منطقة الأزقول بمديرية سحار محافظة صعدة .



وذكر المصدر أن طيران العدوان السعودي شن ثلاث غارات على المجمع الحكومي جنوب مدينة حوث بمحافظة عمران ما أدى إلى تدميره كلياً ، كما دمر مزرعة دجاج في منطقة العقيلي بمثلث حوث يمتلكها المواطن عبدالله يحيى محمد غدوة .



واستهدف طيران العدوان محكمة حوث الابتدائية بغارة مما أدى إلى تدميرها .



وأشار المصدر إلى أن الطيران المعادي شن غارة على معسكر جربان في مديرية سنحان بمحافظة صنعاء واستهدف منزل الشيخ عبدالله يحيى يوسف في مديرية نهم .



وفي محافظة حجة شن طيران العدوان 14 غارة على مديريتي حرض و ميدي .

سبأ [03/ديسمبر/2017]سبأ