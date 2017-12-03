ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأحد، 03 - ديسمبر - 2017 الساعة 11:05:42ص
الرئيس الصماد يوجه بيان هام إلى الشعب اليمني
وجه الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى مساء اليوم بيان هام إلى الشعب اليمني فيما يلي نصه:
نشطاء بريطانيون ينددون بالعدوان و الحصار على اليمن
نفذ نشطاء بريطانيون وقفتين احتجاجيتين في لندن وليفربول للتنديد بالعدوان والحصار على اليمن منذ أكثر من ألف يوم .
الأمم المتحدة تقدر تكلفة دعم المعوزين عالميا بنحو 5ر22 مليار دولار في 2018
أظهرت تقدريرات حديثة للأمم المتحدة ارتفاع تكلفة الدعم الضروري للمعوزين على مستوى العالم للعام المقبل إلى 5ر22 مليار دولار.
أتلتيك بيلباو الباسكي يستضيف ريال مدريد ضمن الدوري الاسباني لكرة القدم
يحل فريق ريال مدريد غداً السبت ضيفاً على الفريق الباسكي أتلتيك بيلباو وذلك ضمن مباريات المرحلة الـ 14 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
آخر الأخبار:
12 شهيداً وجريحاً بغارات طيران العدوان خلال الساعات الماضية
العدو السعودي ومرتزقته يتجرعون هزائم مريرة
طيران العدوان يشن غارتين على مديريتي همدان وسنحان
طيران العدوان يشن 11 غارة على حرض وميدي
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
12 شهيداً وجريحاً بغارات طيران العدوان خلال الساعات الماضية
[03/ديسمبر/2017]
صنعاء- سبأ:

 شن طيران العدوان السعودي الأمريكي 25 غارة على عدد من محافظات الجمهورية ما أدى إلى استشهاد وإصابة 12 مواطناً وتدمير الممتلكات العامة والخاصة خلال الساعات الماضية .

وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) استشهاد ثمانية مواطنين بينهم نساء وأطفال وإصابة أربعة آخرين جراء أربع غارات لطيران العدوان على منازلهم في منطقة الأزقول بمديرية سحار محافظة صعدة .

وذكر المصدر أن طيران العدوان السعودي شن ثلاث غارات على المجمع الحكومي جنوب مدينة حوث بمحافظة عمران ما أدى إلى تدميره كلياً ، كما دمر مزرعة دجاج في منطقة العقيلي بمثلث حوث يمتلكها المواطن عبدالله يحيى محمد غدوة .

واستهدف طيران العدوان محكمة حوث الابتدائية بغارة مما أدى إلى تدميرها .

وأشار المصدر إلى أن الطيران المعادي شن غارة على معسكر جربان في مديرية سنحان بمحافظة صنعاء واستهدف منزل الشيخ عبدالله يحيى يوسف في مديرية نهم .

وفي محافظة حجة شن طيران العدوان 14 غارة على مديريتي حرض و ميدي .

سبأ
  المزيد من (محلي)
العدو السعودي ومرتزقته يتجرعون هزائم مريرة
طيران العدوان يشن غارتين على مديريتي همدان وسنحان
طيران العدوان يشن 11 غارة على حرض وميدي
الرئيس الصماد يوجه بيان هام إلى الشعب اليمني
الملتقى الإسلامي يدعو إلى الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية
المعهد التقني بالحوبان يتسلم تجهيزات خاصة بقسمي المساحة والطرقات
إستهداف تجمعات للجنود السعوديين وآلياتهم بجيزان
قائد الثورة يجدد الدعوة إلى الاحتكام لعقلاء وحكماء اليمن
إستشهاد وإصابة 11 مواطنا بإستهداف طيران العدوان لمنزل مواطن بصعدة
لقمان: الجيش والأمن هما المسؤولان عن الأمن والاستقرار

العدوان السعودي على اليمن
نشطاء بريطانيون ينددون بالعدوان و الحصار على اليمن
[03/ديسمبر/2017]
12 شهيداً وجريحاً بغارات طيران العدوان خلال الساعات الماضية
[03/ديسمبر/2017]
طيران العدوان يشن غارتين على مديريتي همدان وسنحان
[03/ديسمبر/2017]
طيران العدوان يشن 11 غارة على حرض وميدي
[02/ديسمبر/2017]
إستشهاد وإصابة 11 مواطنا بإستهداف طيران العدوان لمنزل مواطن بصعدة
[02/ديسمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by