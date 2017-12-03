محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل العدو السعودي ومرتزقته يتجرعون هزائم مريرة صنعاء- سبأ:



تجرع العدو السعودي ومرتزقته هزائم مريرة وسقط قتلى وجرحى في صفوفهم في عمليات نوعية للجيش واللجان الشعبية خلال الساعات الماضية.



ولفت مصدر عسكري في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إلى أن العدو السعودي تكبد خسائر كبيرة في العدة والعتاد خلال تصدي الجيش واللجان الشعبية لزحف واسع له على حامضة الجنوبية والشمالية في جيزان استمر من قبل الفجر حتى الساعة التاسعة.



وأشار المصدر إلى أنه تزامن مع الزحف أكثر من 30 غارة لطيران العدوان الحربي ، وقصف طيران الأباتشي بنحو 90 صاروخاً ، و تحليق مكثف للطيران التجسسي وتمشيط بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة .



وأكد المصدر مصرع وجرح جنود سعوديين أثناء التصدي لمحاولة زحف باتجاه موقع الكرس ، و قنص جنديين سعوديين في موقع الجوبح .



وأوضح المصدر أنه تم تدمير آلية عسكرية محملة بالجنود السعوديين خلف قرية حامضة وكذا إعطاب معدل عيار 50 بقصف مدفعي .



وأطلقت القوة الصاروخية صلية من صواريخ الكاتيوشا على تجمعات للجنود السعوديين وآلياتهم في مدرسة المروة ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم ، فيما استهدفت المدفعية تجمعات للجنود السعوديين جنوب معسكر وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم .



كما استهدف قصف مدفعي تجمعاً للجرافات والقلابات كانت تستحدث موقع جديد غرب الصبابة في جيزان .



وذكر المصدر أن الجيش واللجان الشعبية نفذوا عملية هجومية واسعة على مواقع مرتزقة العدوان في وادي شواق بمديرية الغيل محافظة الجوف أسفرت عن قتلى وجرحى في صفوفهم ، كما تم قنص ثلاثة من المرتزقة في المديرية نفسها .



وحسب المصدر استهدف قصف مدفعي للجيش واللجان الشعبية تجمعات للمرتزقة شمال صحراء ميدي ، و سقط أربعة قتلى من المرتزقة وجرح عدد آخر في استهداف مدفعي على تجمع لهم في شارع الأربعين بكلابة في مدينة تعز .



وأفاد المصدر أن مرتزقة العدوان تكبدوا خسائر كبيرة إثر هجوم واسع للجيش واللجان الشعبية في منطقة المخدرة بمديرية صرواح محافظة مأرب .



ونفذ الجيش واللجان الشعبية هجوماً على مواقع المرتزقة في وادي نملة وتبة الشيكي والمواقع المجاورة له في مديرية نهم و كبدوهم خسائر فادحة في العديد و العتاد .



كما أكد المصدر مصرع القيادي المرتزق العقيد خالد الدعوس رئيس عمليات اللواء 310 مدرع ، والمرتزق عبدالكريم رباصي بنيران الجيش واللجان الشعبية في جبهة نهم .

سبأ [03/ديسمبر/2017]سبأ