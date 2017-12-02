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آخر تحديث: السبت، 02 - ديسمبر - 2017 الساعة 11:08:14م
الرئيس الصماد يوجه بيان هام إلى الشعب اليمني
وجه الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى مساء اليوم بيان هام إلى الشعب اليمني فيما يلي نصه:
البرلمان الأوروبي يتبنى قراراً بحظر بيع أسلحة للنظام السعودي لإنتهاكاته في اليمن (مصحح)
تبنى البرلمان الأوروبي قرارا يوصي بحظر بيع الأسلحة للنظام السعودي بسبب الإنتهاكات الواسعة التي يرتكبها في اليمن منذ نحو ثلاثة سنوات.
الأمم المتحدة تقدر تكلفة دعم المعوزين عالميا بنحو 5ر22 مليار دولار في 2018
أظهرت تقدريرات حديثة للأمم المتحدة ارتفاع تكلفة الدعم الضروري للمعوزين على مستوى العالم للعام المقبل إلى 5ر22 مليار دولار.
أتلتيك بيلباو الباسكي يستضيف ريال مدريد ضمن الدوري الاسباني لكرة القدم
يحل فريق ريال مدريد غداً السبت ضيفاً على الفريق الباسكي أتلتيك بيلباو وذلك ضمن مباريات المرحلة الـ 14 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
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طيران العدوان يشن 11 غارة على حرض وميدي
[02/ديسمبر/2017]
حجة - سبأ :
شن طيران العدوان السعودي الأمريكي اليوم 11 غارة على محافظة حجة.
وأوضح مصدر محلي بالمحافظة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان استهدف بـ 11 غارة مديريتي حرض وميدي.
سبـأ
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