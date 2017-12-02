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آخر تحديث: السبت، 02 - ديسمبر - 2017 الساعة 11:08:14م
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الملتقى الإسلامي يدعو إلى الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية
[02/ديسمبر/2017] صنعاء - سبأ :
 دعا الملتقى الإسلامي إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار وتماسك الجبهة الداخلية، وتغليب المصلحة الوطنية.


وقال الملتقى " بقلق بالغ وأسف شديد نتابع ما يجري من استهداف للأمن والسكينة العامة في العاصمة صنعاء وغيرها، والعمل على تفجير الوضع الداخلي؛ خدمة لقوى العدوان وتحقيقا ﻷجندتها وتلبية لرغباتها ونزواتها التسلطية والاستعمارية".

ودعا الملتقى في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) القيادة السياسية ممثلة في المجلس السياسي الأعلى وأجهزة الدولة وفي مقدمتها الأجهزة الأمنية إلى القيام بواجبها في حفظ الأمن والاستقرار والتصدي للأيادي العابثة بأمن واستقرار البلاد.

كما دعا عقلاء وحكماء وعلماء ومشائخ اليمن والقبائل والمكونات السياسية إلى العمل على وحدة الصف وعدم السماح لانجرار البلد إلى ما يخطط له من الفوضى والاقتتال الذي يقدم دعما واضحا لقوى العدوان في تحقيق أي نصر أو تقدم في جبهات الصمود.

وحث أبناء الشعب اليمني إلى الوقوف إلى جانب الأجهزة الأمنية لحفظ الأمن والاستقرار في العاصمة صنعاء وكل المحافظات.

ودعا الملتقى أحرار وعقلاء المؤتمر إلى تحكيم العقل والمصلحة الوطنية العليا والعمل على منع هذه الفئة والعودة إلى الصف الوطني والحفاظ على الأمن والإستقرار.

وأكد الملتقى الوقف إلى جانب الشعب اليمني والجيش واللجان الشعبية والأجهزة الأمنية في مواجهة العدوان والحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية، وعدم القبول بإستهدافها أو النيل من سيادة الوطن والعبث بتضحيات الشهداء.. داعيا الله تعالى أن يحفظ اليمن وأهله من كل سوء ومكروه وجمع كلمة أبنائه على ما فيه العزة والكرامة والنصر.

سبـأ
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