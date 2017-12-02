محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل المعهد التقني بالحوبان يتسلم تجهيزات خاصة بقسمي المساحة والطرقات تعز - سبأ :

استلم المعهد التقني الصناعي بالحوبان اليوم عدد من التجهيزات الخاصة بقسمي المساحة والطرقات، بدعم صندوق تنمية المهارات.



وأوضح مدير مكتب التعليم الفني نبيل محمد الجندي لوكاله الأنباء اليمنيه (سبأ) أن هذه التجهيزات تعد المرحله الأولى، فيما

ستشمل المرحلة الثانية توفير التجهيزات الخاصة بقسمي تقنية المعلومات وصيانة الأجهزة الطيبة.



وأوضح أن مكتب التعليم الفني سيعمل على توفير إحتياجات الطلاب من التجهيزات ومواد التدريب والمواد التشغيلية.



ولفت الجندي إلى أن التعليم الفني سيشهد تطورا تدريبيا نوعيا خلال المرحلة القادمة .. مثمنا جهود عمادة المعهد التقني الصناعي في الحوبان وطاقم التدريس في تطوير أداء المعهد في ظل الظروف الصعبه التي يمر بها الوطن.

حضر الإستلام والتسليم عميد المعهد التقني منصور مانع ومساعد المدير العام التنفيذي لصندوق تنميه المهارات لشئون التجهيزات علي البهلولي.

سبـأ [02/ديسمبر/2017]سبـأ