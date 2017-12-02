محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إستهداف تجمعات للجنود السعوديين وآلياتهم بجيزان جيزان - سبأ :

إستهدفت القوة الصاروخية والمدفعية للجيش واللجان الشعبية اليوم تجمعات للجنود السعوديين وآلياتهم في جيزان .



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن القوة الصاروخية أطلقت صلية من صواريخ الكاتيوشا على تجمعات للجنود السعوديين وآلياتهم في مدرسة المروة، محققة اصابات مباشرة وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم .



وأشار المصدر إلى مدفعية الجيش واللجان الشعبية إستهدفت تجمع للجرافات والقلابات كانت تستحدث موقع جديد غرب الصبابة بجيزان .. لافتا إلى أنه تم قنص جنديين سعوديين في موقع الجوبح وإعطاب معدل عيار 50.



وذكر المصدر أن قصفا مدفعيا إستهدف تجمعات لمرتزقة العدوان شمال صحراء ميدي.

سبـأ [02/ديسمبر/2017]سبـأ