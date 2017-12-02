محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إستشهاد وإصابة 11 مواطنا بإستهداف طيران العدوان لمنزل مواطن بصعدة صعدة - سبأ :

إستشهد وأصيب 11 مواطنا في أربع غارات لطيران العدوان السعودي الأمريكي، إستهدفت منزل مواطن بمديرية سحار بمحافظة صعدة.



وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان الإجرامي شن أربع غارات إستهدفت منزل المواطن مجاهد جسار بمنطقة الازقول بمديرية سحار ما أدى إلى إستشهاد سبعة مواطنين بينهم ثلاثة أطفال وثلاث نساء ورجل وإصابة أربعة آخرين بينهم .



وأشار المصدر إلى أن حصيلة الشهداء مرشحة للإرتفاع .. مستنكرا بشدة هذه الجريمة المروعة التي تمثل إنتهاكا صارخا لحقوق الإنسان على مرأى ومسمع المجتمع الدولي .

سبـأ [02/ديسمبر/2017]سبـأ