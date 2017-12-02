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آخر تحديث: السبت، 02 - ديسمبر - 2017 الساعة 09:22:56م
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لقمان: الجيش والأمن هما المسؤولان عن الأمن والاستقرار
[02/ديسمبر/2017] صنعاء - سبأ:
أكد الناطق الرسمي للقوات المسلحة العميد الركن شرف غالب لقمان، أن الجيش والأمن هما المسؤولان الوحيدان عن استباب الأمن والاستقرار في أمانة العاصمة وبقية المحافظات.

وقال العميد لقمان في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) " إن قوات الأمن ستقوم بدروها ولن يضرها تهور أي مشاغب هنا أو هناك، والوضع في أمانة العاصمة اعتيادي".

ولفت إلى أن إعلان البعض انضمامه لقوى العدوان لن يضعف من قوة الجيش واللجان الشعبية وصمود الشعب اليمني في معركة الدفاع عن الوطن ولن يضيف رقما صعبا في تحالف بني سعود الباغي.

وأشاد بشرفاء اليمن من المؤتمريين الذين القوا أسلحتهم بعد كلمة قائد الثورة السيد عبدالملك الحوثي، مؤكدين بذلك الاحتكام إلى منطق العقل وداعي الحكمة بالانضمام إلى أحرار اليمن في معركة الدفاع عن الوطن من العدو الخارجي.

ودعا ناطق الجيش المواطنين إلى عدم الانجرار وراء أراجيف الأعداء وإعلامه المأجور، الذي يستهدف الإضرار بأمن المجتمع وخلخلة الجبهة الداخلية.

وأهاب بكل الشرفاء في أرجاء الوطن إلى الالتفاف حول أجهزة الأمن والتعاون معها في تثبيت الأمن والاستقرار.
سبأ
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