محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل جامعة إب تحتفي بالدفعة ال13 من كلية طب الأسنان إب - سبأ :

إحتفلت كلية طب الأسنان بجامعة إب اليوم بتخرج الدفعة ال13 دفعة وعددهم 86 خريجا وخريجة



وفي الحفل أشار وكيل المحافظة الدكتور علي الزنم إلى أن جامعة إب إستطاعت تحقيق كثير من الإنجازات في شتى المجالات ومنها إفتتاح عدد من الكليات .



واعتبر أن مخرجات كلية طب الأسنان تلبي إحتياجات المجتمع من الكوادر الطبية المؤهلة.



من جانبه أشار رئيس الجامعة الدكتور طارق المنصوب إلى أن تخرج هذه الدفعة يأتي بعد سنوات من الجد بذلها طلاب وطالبات الكلية في سبيل التحصيل العلمي في طب الأسنان.





بدوره حث عميد كلية طب الأسنان الدكتور فيصل أبو لحوم، الخريجين على تسخير ما لديهم من المعرفة لخدمة المجتمع .



ونوه بما حققته الكلية مطلع هذا العام بتصدرها للمركز الأول في طب الأسنان على مستوى الجمهورية في المسابقة العلمية التي أقيمت في العاصمة صنعاء.



وقدمت في الحفل العديد من الفقرات الفنية والترفيهية .

عقب ذلك تم تكريم الأكاديميين والإداريين والخريجين والجهات الراعية و الداعمة.



حضر الإحتفال وكيل المحافظة الدكتور أشرف المتوكل وأمين عام الجامعة عبدالملك السقاف وعميد كلية طب الأسنان السابق الدكتور مختار الدميني وأمين عام الكلية عبده صالح العفيف وعدد من الأكاديميين والإداريين والطلاب.

سبـأ [02/ديسمبر/2017]سبـأ