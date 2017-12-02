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العداء الجربي بطلا والحماطي وصيف لبطولة الضاحية بذمار
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  رياضة
العداء الجربي بطلا والحماطي وصيف لبطولة الضاحية بذمار
[02/ديسمبر/2017]
ذمار - سبأ :

أحرز العداء نبيل محمد الجربي لقب وكأس البطولة الأولى لإختراق الضاحية 5 كم، في البطولة التي نظمها فرع الاتحاد العام لألعاب القوى بمحافظة ذمار بدعم مكتب الشباب والرياضة بالمحافظة.

وحل لاعب المنتخب الوطني للناشئين جميل الحماطي، في المركز الثاني ولقب الوصيف في البطولة التي شارك فيها، 123 متسابقا مثلوا محافظات ذمار، أمانة العاصمة، الحديدة.

وفي ختام البطولة كرم وكيل المحافظة محمود الجبين ومدير مكتب الشباب والرياضة حسين الصوفي، الفائزين بالمراكز العشرة الاولى بالمبالغ المالية والجوائز العينية، وهم كالتالي:

الأول نبيل محمد ضغير الجربي سلام معبر كأس المركز الأول

الثاني جميل ناصر الحماطي فتح ذمار

الثالث أسامة اليعري سلام معبر

الرابع عماد الخلقي العروبة (الامانة )

الخامس عبدالله القوباني سلام معبر

السادس حاشد الجوباني فتح ذمار

السابع مراد الجوباني فتح ذمار

الثامن وسام الخلقي كلية التربية البدنية جامعة صنعاء

التاسع عبدالله اليسلحي شباب رخمه

العاشر مصطفى الميثالي سلام معبر – مدرسة الآفاق النموذجية .

كما تم تكريم الجهات الراعية للبطولة.

حضر البطولة مدير عام مديرية مدينة ذمار محمد السيقل ومدير مكتب الزراعة والري هلال الجشاري ومدير عام صندوق النظافة والتحسين حيدر سودان وعضوا المجلس المحلي بالمحافظة عبدالحكيم وهبي وناصر العبال ورئيس نادي شباب رخمة عبدالله الفقية.

سبـأ
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