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رابطة علماء اليمن تدعو إلى الإحتكام إلى منطق العقل وداعي الحكمة
[02/ديسمبر/2017]
صنعاء- سبأ:

دعت رابطة علماء اليمن إلى الوقف الفوري لإطلاق النار والاحتكام إلى منطق العقل وداعي الحكمة.


وقالت الرابطة في بيان حول الأحداث والمستجدات بالعاصمة صنعاء" تابعنا ونتابع الأحداث التي تجري في العاصمة صنعاء بقلق بالغ وأسف شديد وما تُسبِّبه هذه الأحداث الأليمة من خوف وإقلاق للسكينة العامة وزعزعة للأمن والاستقرار وتحقيق لمراد الأعداء الذين يتربصون شراً بالوحدة الداخلية وينتظرون مثل هذا اليوم بفارغ صبرهم إضافة إلى ما يشنونه من عدوان غاشم على الشعب اليمني".

وأضافت " من المعلوم أنهم لم يستهدفوا فئة دون فئة ولا مكوناً دون مكون بل يستهدفون الشعب اليمني بأكمله دون استثناء ونحن إذ نعبر عن قلقنا وأسفنا وبالغ حزننا على الضحايا الذين سقطوا عقب الاحتفالية بمولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بعض الأشخاص المتهورين الذين يحققون بحماقتهم وتصرفاتهم للعدوان ما يريد".

ودعت إلى الوقف الفوري لإطلاق النار والاحتكام إلى منطق العقل وداعي الحكمة امتثالاً لقول الله تعالى" وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىَ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُون".

كما دعت الرابطة جميع القوى الخيِّرة من علماء ومشائخ وشخصيات سياسية وعسكرية بالتحرك العاجل لاحتواء الموقف وتهدئة الأوضاع وتخفيف وتيرة المواجهات والعمل على جمع الأطراف والسماع من كل طرف لإصلاح الشأن ومناقشة الإشكالات بالحوار والعمل على استتبات الأمن والاستقرار وتفويت الفرصة على المتربصين بالشعب اليمني الذين لا يريدون له أمناً ولا خيراً.

وطالبت الدولة ممثلة بالمجلس السياسي الأعلى للقيام بدورها المناط بها والعمل على الحفاظ على الأمن والاستقرار والأخذ على أيدي من تثبت إدانتهم وتسببهم في هذه الأحداث دون مواربة ولا مهادنة.

واستنكر البيان الدعوات التحريضية من قبل بعض القوى لأبناء الشعب ضد بعضه متناسية التضحيات الجسيمة التي قدمها أبناء الشعب في سبيل نيل الحرية والعزة والكرامة. داعيا جميع المواطنين إلى التلاحم والتآخي والتكاتف والتعاضد وعدم السماع لأصوات المغرضين الذين يتربصون شراً بالشعب اليمني ويصبون الزيت على النار.

سبـأ
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