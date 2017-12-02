محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مصدر بالداخلية ينفي ادعاءات وسائل إعلام العدوان بالسيطرة على مقرات حكومية بصنعاء صنعاء - سبأ :

نفى مصدر مسؤول بوزارة الداخلية الادعاءات الكاذبة التي تتداولها بعض الوسائل الإعلامية الموالية للعدوان وامتداداتها من وسائل إعلام مرتزقة العدوان في الداخل التي تحدثت عن سيطرة لمقرات حكومية في العاصمة صنعاء.



وأكد المصدر أن تلك الادعاءات محض افتراء وأمنيات لقوى العدوان ومن لف لفهم، وان الوضع في صنعاء مستتب والأجهزة الأمنية تقوم بدورها في تأمين مؤسسات الدولة واستعادة الأمن.



ودعا المصدر المواطنين إلى مساندة رجال الأمن في تعزيز الأمن والاستقرار والسكينة العامة والإبلاغ عن أي تحركات مشبوه للمليشيات الخارجة عن القانون الموالية للعدوان في العاصمة وباقي المحافظات.. مؤكداً أن المؤسسة الأمنية والعسكرية على أقصى درجات الجهوزية وتقوم بدورها على أكمل وجه.

سبـأ [02/ديسمبر/2017]سبـأ