محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل كسر زحف لجيش العدو بجيزان تزامن مع أكثر من 30 غارة وقصف الأباتشي جيزان - سبأ :

كسر أبطال الجيش واللجان الشعبية اليوم زحف واسع للجيش السعودي ومرتزقته بجيزان.



وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن أبطال الجيش واللجان الشعبية تمكنوا من كسر زحف واسع للجيش السعودي ومرتزقته على حامضة الجنوبية والشمالية.



وأشار المصدر إلى تزامن الزحف مع غارات لطيران العدوان بأكثر من 30 غارة والاباتشي بأكثر من 40 صاروخ والتحليق المكثف للطيران التجسسي وتمشيط بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة.



كما أكد المصدر أن العدو تكبد خسائر كبيرة في العدة والعتاد .. لافتا إلى أن استمر الزحف من قبل فجر اليوم حتى الساعة التاسعة صباحا.

سبـأ [02/ديسمبر/2017]سبـأ