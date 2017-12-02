محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ناطق الحكومة يدين الاعتداءات التي طالت المواطنين ورجال الأمن صنعاء - سبأ :

أدان ناطق الحكومة وزير الأعلام أحمد حامد، الاعتداءات التي طالت المواطنين ورجال الأمن بالعاصمة صنعاء، من قبل مليشيا خارجة عن النظام والقانون ولا تتبع أي مؤسسة عسكرية أو أمنية رسمية.



وقال وزير الإعلام " إن هذه المليشيا تعمل تحت إمرة المدعو طارق صالح والتي بلغ عدد الشهداء والجرحى جراء اعتداءاتهم حتى الآن ما يقارب 50 ما بين شهيد وجريح معظمهم من المارة في الشوارع ومن المشاركين في احتفالات المولد النبوي الشريف ومن رجال الأمن الذين حفظوا الأمن والاستقرار على مدى أكثر من ثلاثة أعوام وكانوا المؤتمنين على أرواح وممتلكات الناس رغم التحديات والاستهداف الكبير للشعب اليمني".



وأضاف" من يتابع وسائل إعلام الإمارات والسعودية وهي تتطابق وتغطي إعلامياً لهذه العناصر المليشاوية التي أقلقت الأمن والاستقرار واعتدت على المواطنين وقطعت الطرقات ، يعلم بأنها تخدم أجندات العدوان بشكل كامل بل وتنسق معه أولاً بأول" .



وقال " إن الشعب اليمني ورجال الجيش والأمن بكل تأكيد لن يسمحوا للعابثين والمغامرين من أجل مصالحهم الشخصية الضيقة وفسادهم الذي لا ينتهي ولا يراعي الوضع الصعب الذي يعاني منه الشعب اليمني بأن يضيعوا تضحيات سنين طويلة من نضال الشعب اليمني للتحرر من الفساد والظلم والارتهان والعمالة والخضوع للخارج طوال فترة سوداوية من الحكم العائلي".



ودعا الوزير حامد المواطنين إلى الوقوف إلى جانب الجيش والأمن الذي يقفون سداً منيعاً ويضحون بأنفسهم من أجل إفشال هذه المؤامرة التي تستهدف الجبهة الداخلية التي فشل العدو طوال فترة العدوان من زعزعتها.

سبـأ [02/ديسمبر/2017]سبـأ