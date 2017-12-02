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طيران العدوان يواصل استهداف المجمعات الحكومية وممتلكات المواطنين
[02/ديسمبر/2017] صنعاء - سبأ:



واصل طيران العدوان السعودي الأمريكي غاراته على محافظات الجمهورية خلال الساعات الماضية ما أدى إلى استشهاد مواطنين وتدمير للمجمعات الحكومية وممتلكات المواطنين .

وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) استشهاد مواطن إثر استهداف طيران العدوان لسيارته في وادي حباب بمديرية صرواح محافظة مأرب ، وشن الطيران غارتين أخريين على المديرية نفسها .

وذكر المصدر أن الطيران شن غارتين على المجمع الحكومي و غارة على مزرعة دواجن بمدينة حوث في محافظة عمران ، كما شن غارتين على منطقة قطبين وثلاث غارات على منطقة رمادة بمديرية نهم .

و شن طيران العدوان في محافظة صعدة غارة على منطقة بركان بمديرية رازح وعشر غارات على مناطق القمع والفرع والصوح البقع بمديرية كتاف ، وتعرضت مناطق متفرقة في مديريتي رازح و منبه لقصف صاروخي ومدفعي سعودي .

وأوضح المصدر أن طيران العدوان شن سبع غارات على مديريتي حرض و ميدي بمحافظة حجة ، و غارتين على جبل سبحطل في عسير .

وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان السعودي الأمريكي شن في جيزان خمس غارات على قرية الجابري و غارة على جبل تويلق و 17 على وادي جارة وقريتي قوى وبتول ومجمع الدفاع وموقع مشعل

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