محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل طيران العدوان يواصل استهداف المجمعات الحكومية وممتلكات المواطنين







واصل طيران العدوان السعودي الأمريكي غاراته على محافظات الجمهورية خلال الساعات الماضية ما أدى إلى استشهاد مواطنين وتدمير للمجمعات الحكومية وممتلكات المواطنين .



وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) استشهاد مواطن إثر استهداف طيران العدوان لسيارته في وادي حباب بمديرية صرواح محافظة مأرب ، وشن الطيران غارتين أخريين على المديرية نفسها .



وذكر المصدر أن الطيران شن غارتين على المجمع الحكومي و غارة على مزرعة دواجن بمدينة حوث في محافظة عمران ، كما شن غارتين على منطقة قطبين وثلاث غارات على منطقة رمادة بمديرية نهم .



و شن طيران العدوان في محافظة صعدة غارة على منطقة بركان بمديرية رازح وعشر غارات على مناطق القمع والفرع والصوح البقع بمديرية كتاف ، وتعرضت مناطق متفرقة في مديريتي رازح و منبه لقصف صاروخي ومدفعي سعودي .



وأوضح المصدر أن طيران العدوان شن سبع غارات على مديريتي حرض و ميدي بمحافظة حجة ، و غارتين على جبل سبحطل في عسير .



وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان السعودي الأمريكي شن في جيزان خمس غارات على قرية الجابري و غارة على جبل تويلق و 17 على وادي جارة وقريتي قوى وبتول ومجمع الدفاع وموقع مشعل

سبأ [02/ديسمبر/2017] صنعاء - سبأ:سبأ