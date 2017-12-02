محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل عمليات نوعية للجيش واللجان تسفر عن مصرع وإصابة عدد من المرتزقة







أسفرت عمليات نوعية للجيش واللجان الشعبية خلال الساعات الماضية عن مصرع وإصابة عدد من مرتزقة العدوان السعودي ودك مواقع جيش العدو وتحصيناته.



وأكد مصدر عسكري لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) مصرع وإصابة عدد من مرتزقة الجيش السعودي في عمليتين هجوميتين للجيش واللجان على مواقعهم قبالة منفذ الخضراء ورقابة موقع الطلعة العسكري في نجران .



واستهدفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعات للجنود السعوديين ومرتزقتهم في تبة الخشباء و التبة الرملية قبالة منفذ الخضراء و موقع الشرفة محققة إصابات مباشرة ، كما تم قصف معسكر وعلان في جيزان ما أدى إلى إحراق مخزن سلاح للجيش السعودي وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم .



وذكر المصدر أن أبطال الجيش واللجان نفذوا عملية نوعية على مواقع مرتزقة الجيش السعودي قبالة منفذ علب في عسير سبقها قصف مكثف نتج عنها مصرع وجرح عدد كبيرة منهم ، في حين تم قصف تجمعات للجنود السعوديين ومرتزقتهم في رقابة الهنجر ومنفذ علب وقبالة المنفذ .



وفي جبهة نهم تم التصدي لمحاولة تسلل للمرتزقة على العظمية ، فيما استهدفت المدفعية تجمعات وآليات المرتزقة في منطقة الحول .



وحسب المصدر تم تدمير آلية محملة بالمرتزقة في جبهة المغربة بمديرية صرواح محافظة مأرب ، مبيناً أنه تم قنص سبعة من المرتزقة في مناطق متفرقة بالمديرية .



وأشار المصدر إلى تدمير آليتين عسكريتين للمرتزقة في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف وقنص مرتزق في العبيد بمديرية المتون ، لافتا إلى أن مدفعية الجيش واللجان استهدفت تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي شمال صحراء ميدي .



وأكد المصدر قنص اثنين من المرتزقة في مديرية ذي ناعم بمحافظة البيضاء ، آخر في جبهة عسيلان بمحافظة شبوة ، كما تم قنص سبعة مرتزقة في مناطق متفرقة بتعز .



وفي محافظة تعز نفذ الجيش واللجان عمليات عسكرية استهدفت مواقع المرتزقة شرق جبل نمان بالوازعية ، وتم كسر محاولة زحف للمرتزقة على تبة مجلي بالكدحة في مديرية المعافر كما أعطب الجيش واللجان دبابة في الضباب .



ولفت المصدر إلى مصرع وجرح عدد من المرتزقة إثر استهداف تجمعاتهم بالمدفعية شرق يختل بمديرية المخا في محافظة تعز ، و تم إعطاب آلية عسكرية وسقوط قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة باستهداف مدفعي على تجمعاتهم في السلسلة الجبلية بذباب والضباب

سبأ [02/ديسمبر/2017] صنعاء - سبأ:سبأ