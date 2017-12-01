مصدر بالداخلية يحذر من مساعي البعض الإخلال بأمن واستقرار العاصمة صنعاء [02/ديسمبر/2017] صنعاء - سبأ:

قال مصدر بوزارة الداخلية إن ميليشيات تابعة للمدعو طارق عفاش قامت بإفشال جهود لجنة التهدئة المشكلة من رئيس المجلس السياسي الأعلى وقامت بخرق الاتفاق والاعتداء على المواطنين في بعض أحياء العاصمة صنعاء.



وحذر المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) من مساعي البعض بالإخلال بأمن واستقرار العاصمة ..مستنكرا النفير الإعلامي والدعوات التحريضية للتفريط بالأمن والاستقرار.



ودعا المصدر المواطنين كافة وشرفاء اليمن إلى عدم الانجرار وراء تلك الدعوات التخريبية التي تسعى لإثارة الفتنة والإخلال بالأمن والاستقرار لصالح أعداء الوطن والتعاون مع الدولة للحفاظ على الأمن والاستقرار ومنع التخريب.



وأهاب المصدر بالشرفاء والأحرار في المؤتمر الشعبي إلى القيام بواجبهم للحفاظ على وحدة الصف ومنع سفك الدماء والحفاظ على أمن واستقرار الوطن في مرحلة تاريخية واستثنائية وحساسة في ظل عدوان خارجي هو أكبر مستفيد من هذه الفتن.

سبأ