مصدر مسؤول يرحب بقرار البرلمان الأوروبي بحضر بيع الأسلحة للنظام السعودي [02/ديسمبر/2017] صنعاء - سبأ:

رحب مصدر مسؤول في مكتب رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، بقرار البرلمان الأوروبي القاضي بحضر بيع الأسلحة للنظام السعودي بسبب انتهاكاته الجسيمة والواسعة في اليمن منذ نحو ثلاثة سنوات.



واعتبر المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) هذا القرار خطوة في الاتجاه الصحيح وأن تأخرت كثيرا.



وأعرب عن أمله بالتزام الدول المعنية بهذا القرار الهام ووقف صادراتها من السلاح للسعودية التي تستخدمها لقتل وإبادة الشعب اليمني.



ودعا المصدر باقي الدول المصدرة للسلاح إلى السعودية إلى اتخاذ قرارات مماثلة والامتناع عن مساعدتها على مواصلة ارتكاب جرائم الحرب بحق اليمنيين.. مؤكدا أن كل من يمد هذا النظام الفاشي بالسلاح يعد مشاركا في جرائمه اليومية ولن يسلم من الملاحقة القانونية عاجلا أم آجلا.

سبأ