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آخر تحديث: الجمعة، 01 - ديسمبر - 2017 الساعة 09:12:23م
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طيران العدوان يشن 17 غارة على جيزان وإستهداف مواقع العدو بنجران وعسير(مكتمل)
[01/ديسمبر/2017] نجران - سبأ:



شن طيران العدوان السعودي الأمريكي اليوم 17 غارة، فيما إستهدفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعات للجنود السعوديين ومرتزقتهم في عدد من المواقع في نجران وعسير.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن 17 غارة على وادي جارة وقريتي قوى وبتول ومجمع الدفاع وموقع مشعل بجيزان.

وأشار المصدر إلى أن قصفا مدفعيا إستهدف تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي في تبة الخشباء، كما إستهدفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعات للجنود السعوديين في موقع الشرفة بنجران.

ولفت المصدر إلى أن القوة المدفعية إستهدفت تجمعات للجنود السعوديين ومرتزقتهم في رقابة الهنجر ومنفذ علب وقبالة المنفذ في عسير.

سبأ
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