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آخر تحديث: الجمعة، 01 - ديسمبر - 2017 الساعة 08:01:22م
المجلس السياسي الأعلى يشيد بدور لجان التهدئة ويوجه برفع المظاهر المستحدثة بأمانة العاصمة
أشاد المجلس السياسي الأعلى في اجتماعه الاستثنائي اليوم برئاسة الأخ صالح الصماد رئيس المجلس، بما أنجزته لجان التهدئة المكلفة بتثبيت الأوضاع وإزالة الاحتقان والتوتر الذي شهدته بعض المناطق بأمانة العاصمة خلال اليومين الماضيين.
البرلمان الأوروبي يتبنى قراراً بحظر بيع أسلحة للنظام السعودي لإنتهاكاته في اليمن (مصحح)
تبنى البرلمان الأوروبي قرارا يوصي بحظر بيع الأسلحة للنظام السعودي بسبب الإنتهاكات الواسعة التي يرتكبها في اليمن منذ نحو ثلاثة سنوات.
الأمم المتحدة تقدر تكلفة دعم المعوزين عالميا بنحو 5ر22 مليار دولار في 2018
أظهرت تقدريرات حديثة للأمم المتحدة ارتفاع تكلفة الدعم الضروري للمعوزين على مستوى العالم للعام المقبل إلى 5ر22 مليار دولار.
أتلتيك بيلباو الباسكي يستضيف ريال مدريد ضمن الدوري الاسباني لكرة القدم
يحل فريق ريال مدريد غداً السبت ضيفاً على الفريق الباسكي أتلتيك بيلباو وذلك ضمن مباريات المرحلة الـ 14 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
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العدوان السعودي على اليمن
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طيران العدوان يشن خمس غارات على نهم
[01/ديسمبر/2017] صنعاء - سبأ:
شن طيران العدوان السعودي الأمريكي اليوم خمس غارات على مديرية نهم.
وأوضح مصدر محلي بالمديرية لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن ثلاث غارات على منطقة رمادة وغارتين على منطقة قطبين في نهم .
سبأ
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