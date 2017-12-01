المجلس السياسي الأعلى يشيد بدور لجان التهدئة ويوجه برفع المظاهر المستحدثة بأمانة العاصمة أشاد المجلس السياسي الأعلى في اجتماعه الاستثنائي اليوم برئاسة الأخ صالح الصماد رئيس المجلس، بما أنجزته لجان التهدئة المكلفة بتثبيت الأوضاع وإزالة الاحتقان والتوتر الذي شهدته بعض المناطق بأمانة العاصمة خلال اليومين الماضيين.