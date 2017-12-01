رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أتلتيك بيلباو الباسكي يستضيف ريال مدريد ضمن الدوري الاسباني لكرة القدم













يحل فريق ريال مدريد غداً السبت ضيفاً على الفريق الباسكي أتلتيك بيلباو وذلك ضمن مباريات المرحلة الـ 14 من الدوري الإسباني لكرة القدم.



ويدخل الفريق الملكي ملعب "سان ماميس"، بعد أسبوع من فوز صعب حققه على ضيفه ملقا (3-2)، على ملعب "سانتياغو برنابيو"، في الجولة الماضية من الليغا.







في المقابل، تعادل أتلتيك بيلباو في الجولة الماضية أمام مضيفه ديبورتيفو لاكورونا (2-2)، وذلك، للجولة الثانية على التوالي، وبعد ثلاث هزائم متتالية.



ويحتل ريال مدريد المركز الرابع في ترتيب الليغا، حتى الآن، برصيد 27 نقطة، متخلفا بفارق الأهداف عن جاره أتلتيكو مدريد .



بينما يشغل أتلتيك بيلباو المركز السادس عشر على سلم ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة.



في حين يتربع برشلونة على صدارة الدوري برصيد 35 نقطة، ويليه فالنسيا في مركز الوصافة، برصيد 31 نقطة.

سبأ [01/ديسمبر/2017] مدريد – سبأ :سبأ