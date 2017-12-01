الأرصاد يحذر قاطني المرتفعات الجبلية من التدني الملحوظ في درجات الحرارة [01/ديسمبر/2017] صنعاء - سبأ:

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية قاطني المرتفعات الجبلية من التدني الملحوظ في درجات الحرارة خلال ألـ 24 الساعة المقبلة.



ونبه المركز الوطني للأرصاد في نشرته الجوية اليوم تلقتها وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) كبار السن والأطفال والعمال الذين يذهبون إلى أعمالهم خلال ساعات الصباح الأولى والمناوبين أثناء ساعات الليل، بإرتداء الملابس الشتوية للوقاية من صدمات البرد.



كما نبه المزارعين من آثار موجة الصقيع حفاظا على محاصيلهم الزراعية، والصيادين ومرتادي البحر في باب المندب ومدينة المخا من إرتفاع الموج وإضطراب البحر.



وأشار المركز إلى أن المرتفعات الجبلية لمحافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء وأجزاء من محافظتي إب والضالع وبعض المناطق الصحراوية الشمالية الشرقية من البلاد، تتأثر بكتلة هوائية باردة يرافقها انخفاض درجة الحرارة الصغرى، وقد يتكون الصقيع على أجزاء من المناطق الجبلية.

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