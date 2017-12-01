ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الجمعة، 01 - ديسمبر - 2017 الساعة 08:01:22م
المجلس السياسي الأعلى يشيد بدور لجان التهدئة ويوجه برفع المظاهر المستحدثة بأمانة العاصمة
أشاد المجلس السياسي الأعلى في اجتماعه الاستثنائي اليوم برئاسة الأخ صالح الصماد رئيس المجلس، بما أنجزته لجان التهدئة المكلفة بتثبيت الأوضاع وإزالة الاحتقان والتوتر الذي شهدته بعض المناطق بأمانة العاصمة خلال اليومين الماضيين.
البرلمان الأوروبي يتبنى قراراً بحظر بيع أسلحة للنظام السعودي لإنتهاكاته في اليمن (مصحح)
تبنى البرلمان الأوروبي قرارا يوصي بحظر بيع الأسلحة للنظام السعودي بسبب الإنتهاكات الواسعة التي يرتكبها في اليمن منذ نحو ثلاثة سنوات.
الأمم المتحدة تقدر تكلفة دعم المعوزين عالميا بنحو 5ر22 مليار دولار في 2018
أظهرت تقدريرات حديثة للأمم المتحدة ارتفاع تكلفة الدعم الضروري للمعوزين على مستوى العالم للعام المقبل إلى 5ر22 مليار دولار.
أتلتيك بيلباو الباسكي يستضيف ريال مدريد ضمن الدوري الاسباني لكرة القدم
يحل فريق ريال مدريد غداً السبت ضيفاً على الفريق الباسكي أتلتيك بيلباو وذلك ضمن مباريات المرحلة الـ 14 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
آخر الأخبار:
القوة المدفعية تستهدف عدد من مواقع العدو بنجران وعسير
طيران العدوان يشن خمس غارات على نهم
قصف مدفعي يستهدف تجمعات لمرتزقة العدوان بتعز
طيران العدوان يشن ثمان غارات على مديرية صرواح بمأرب
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  رياضة
رئيس إتحاد الفيفا: الإتحاد لا يتدخل في أي تكهنات تتعلق بأي قضية
[01/ديسمبر/2017] موسكو – سبأ:
تجنب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) جياني انفانتينو اليوم الجمعة الخوض في أي تفاصيل تتعلق بمزاعم وجود نظام ممنهج لتعاطي المنشطات برعاية الدولة في روسيا مستضيفة كأس العالم 2018م.

وقال انفانتينو في تصريحات له في موسكو ”لا يتدخل (الفيفا) في أي تكهنات تتعلق بأي قضية“ .

واضاف انفانتينو "إن (الفيفا) يجري منذ وقت طويل اختبارات للاعبين داخل وخارج إطار المسابقات المختلفة بينما جاءت نتائج عينات الاختبارات في كأس القارات 2017م وبطولة أوروبا 2016م وكأس العالم 2014م كلها سلبية.

وأوضح انه “لم تتم هذه الفحوص في روسيا ولم يشرف عليها أشخاص روس" .. مضيفاً ”بالتأكيد وكما كان الحال دوما في الماضي وكذلك في المستقبل فإن أي شخص يثبت تعاطيه منشطات محظورة سيتعرض للعقوبة“.

وأكد انفانتينو أن قرار اللجنة الأولمبية الدولية الأسبوع المقبل بشأن السماح أو حظر مشاركة روسيا في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2018م لن يكون له أي تأثير على بطولة كأس العالم.

وتستضيف روسيا كأس العالم على 12 ملعباً في 11 مدينة بما فيها العاصمة موسكو وسان بطرسبرج وسوتشي.

ويستمر الإيقاف الدولي المفروض على الاتحاد الروسي لألعاب القوى واللجنة الروسية لرياضات ذوي الاحتياجات الخاصة والوكالة الروسية لمكافحة المنشطات بسبب قضية المنشطات.
سبأ
  المزيد من (رياضة)
أتلتيك بيلباو الباسكي يستضيف ريال مدريد ضمن الدوري الاسباني لكرة القدم
تأجيل سباق (فورمولا أي) للسيارات الكهربائية في مدينة ساو باولو إلى 2019م
الوحدة يفوز على شعب إب ويحرز كأس 30 نوفمبر لكرة السلة
غداً .. إسدال الستار على دوري أعياد أكتوبر ونوفمبر بلقاء الأهلي ومايو
الدوري الفرنسي..باريس سان جيرمان يعبر تروا بثنائية
العروبة يعادل الوحدة في دوري أعياد أكتوبر ونوفمبر
نادي وست بروميتش البيون الإنجليزي يتعاقد مع الن باردو
تعادل مخيب لريال مدريد
فاطمة النبهانية تتأهل للمرحلة الثانية في زوجي بطولة تونس الدولية للمحترفات
الشعب يفوز على اليرموك في دوري أعياد أكتوبر ونوفمبر
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن خمس غارات على نهم
[01/ديسمبر/2017]
طيران العدوان يشن ثمان غارات على مديرية صرواح بمأرب
[01/ديسمبر/2017]
طيران العدوان يدمر مبنى المحكمة الإبتدائية والمجمع الحكومي بحوث
[01/ديسمبر/2017]
طيران العدوان يشن 36 غارة خلال الساعات الماضية
[01/ديسمبر/2017]
استشهاد مواطن بغارة لطيران العدوان في صرواح بمأ رب
[01/ديسمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by