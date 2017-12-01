رئيس إتحاد الفيفا: الإتحاد لا يتدخل في أي تكهنات تتعلق بأي قضية [01/ديسمبر/2017] موسكو – سبأ:

تجنب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) جياني انفانتينو اليوم الجمعة الخوض في أي تفاصيل تتعلق بمزاعم وجود نظام ممنهج لتعاطي المنشطات برعاية الدولة في روسيا مستضيفة كأس العالم 2018م.



وقال انفانتينو في تصريحات له في موسكو ”لا يتدخل (الفيفا) في أي تكهنات تتعلق بأي قضية“ .



واضاف انفانتينو "إن (الفيفا) يجري منذ وقت طويل اختبارات للاعبين داخل وخارج إطار المسابقات المختلفة بينما جاءت نتائج عينات الاختبارات في كأس القارات 2017م وبطولة أوروبا 2016م وكأس العالم 2014م كلها سلبية.



وأوضح انه “لم تتم هذه الفحوص في روسيا ولم يشرف عليها أشخاص روس" .. مضيفاً ”بالتأكيد وكما كان الحال دوما في الماضي وكذلك في المستقبل فإن أي شخص يثبت تعاطيه منشطات محظورة سيتعرض للعقوبة“.



وأكد انفانتينو أن قرار اللجنة الأولمبية الدولية الأسبوع المقبل بشأن السماح أو حظر مشاركة روسيا في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2018م لن يكون له أي تأثير على بطولة كأس العالم.



وتستضيف روسيا كأس العالم على 12 ملعباً في 11 مدينة بما فيها العاصمة موسكو وسان بطرسبرج وسوتشي.



ويستمر الإيقاف الدولي المفروض على الاتحاد الروسي لألعاب القوى واللجنة الروسية لرياضات ذوي الاحتياجات الخاصة والوكالة الروسية لمكافحة المنشطات بسبب قضية المنشطات.

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