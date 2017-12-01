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رابطة علماء اليمن تدين تدنيس أحد الصهاينة للأراضي المقدسة والمسجد النبوي
[01/ديسمبر/2017] صنعاء - سبأ:
أدانت رابطة علماء اليمن بشدة ما أقدم عليه النظام السعودي إلى جانب جرائمه المستمرة بحق الشعب اليمني بحصاره وتجويعه، من دعوته لصهيوني إلى دخول الأراضي المقدسة وتدنيس المسجد النبوي.

وأكدت رابطة علماء اليمن في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن هذه الخطوة تعكس مدى التواطؤ بين النظام السعودي والكيان الصهيوني وتعكس أيضاً مدى الإرتباط والتماهي بينهما على حساب الإسلام والمسلمين لتثبيت أقدام الصهاينة أعداء الله ورسوله والمؤمنين في المنطقة وخدمة للمشروع الصهيوني الأمريكي الذي يسعى للإستئثار بخيرات الشعوب وسلب قرارها ومصادرة حرياتها واستقلالها.

ودعت الرابطة كافة علماء المسلمين تجمعات وأفراداً إلى إظهار موقفهم الشرعي تجاه هذه السابقة الخطيرة والتي تمس أساس مقدسات المسلمين .

كما دعا البيان علماء المسلمين إلى التحرك العاجل والصدع بكلمة الحق لتوضيح وتعرية النظام السعودي الذي كان وما يزال حجر عثرة أمام حركات المقاومة لنيل الحرية والإستقلال واسترداد الحقوق المغتصبة منذ أن نشأ إلى اليوم .

وأشار البيان إلى أن النظام السعودي سيستمر في غطرسته ما لم يكن هناك تحرك جاد وفعال من كل القوى الخيرة وفي المقدمة العلماء الربانيون والأحرار والشرفاء من سائر بلاد المسلمين الذين لم يفقدوا العزة والكرامة والغيرة على مقدساتهم ورموزهم الدينية ولم يألوا جهداً في الحفاظ عليها حتى لو كلّف ذلك أرواحهم ودماءهم وأموالهم .

وجددت رابطة علماء اليمن التأكيد على ضرورة الحفاظ على القيم والمبادئ والأخلاق وجمع الكلمة ووحدة الصف والتواصي بالحق والتواصي بالصبر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى يمن الله بنصره للمؤمنين ويزلزل عروش الظالمين.

وهنأت الرابطة الشعب اليمني والأمة العربية والإسلامية بذكرى مولد نبي الهدى والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم .. داعية الجميع إلى الإستفادة من هذه المناسبة واغتنام الفرصة للتأكيد على وحدة الصف وجمع الكلمة واستلهام الدروس والعبر من سيرة سيد البشر والتأكيد على مضامين الشريعة الإسلامية والعض عليها بالنواجذ والسير على خطى المصطفى.
سبأ
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