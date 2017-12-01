الأحد المقبل إحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة [01/ديسمبر/2017] صنعاء - سبأ:

يحتفل المنتدى اليمني للأشخاص ذوي الإعاقة الأحد المقبل باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يصادف الثالث من ديسمبر تحت شعار " نحو مجتمع مستدام ومرن للجميع " الذي أعلنت عنه الأمم المتحدة.



تهدف الفعالية إلى تسليط الأضواء على أهمية إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في التنمية سواء كمستفيدين أو كشركاء في التنفيذ من خلال الحملات الإعلامية للمساعدة في إيجاد وسائل مبتكرة لتمكينهم من المشاركة بفاعلية في مجتمعهم دون إقصاء.



وأوضح رئيس المنتدى اليمني للأشخاص ذوي الإعاقة حسن إسماعيل لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الإحتفال بهذا اليوم يسلط الضوء على قضية نزوح الأشخاص ذوي الإعاقة التي تعد من أبرز التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة.



وأشار إلى أنه سيتم مناقشة الصعوبات التي يعاني منها النازحين من ذوي الإعاقة بعقد ورشة عمل بعنوان "العنف الموجه ضد النازحات من ذوات الإعاقة في المجتمع اليمني" يتم فيها عرض نتائج الدراسة الميدانية البحثية التي نفذها المنتدى بهذا الشأن.



وبين أن الدراسة تكتسب أهميتها كونها تناولت جزئية تكاد تكون مغيبة تماما وهي النازحات من ذوي الإعاقة.

سبأ