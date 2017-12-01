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السلطات المصرية تعيد فتح مسجد تعرض لهجوم أوقع 310 قتيل في شمال سيناء
[01/ديسمبر/2017] القاهرة – سبأ :



أعادت السلطات المصرية اليوم الجمعة فتح مسجد الروضة في مدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء وذلك بعد أسبوع من تعرضه لهجوم مسلح أوقع 310 قتلى من المصلين.

وبث التلفزيون المصري شعائر صلاة الجمعة من المسجد بعد اصلاح الأضرار التي لحقت به جراء الهجوم، بحضور شيخ الأزهر أحمد الطيب ومفتي مصر شوقي علام وعدد من المسئولين السياسيين والعسكريين وشيوخ قبائل سيناء وأهالي مدينة بئر العبد.

وشدد شيخ الأزهر الذي أم المصلين على "ضرورة أن يسارع أولو الأمر بقتل وتعقب القتلة المفسدين في الأرض خوارج هذا الزمان".

وقال الطيب "وجب وتحتم علي أولياء الأمور شرعاً وأمانةً وديناً أن يسارعوا بتطبيق حكم الله تعالي بقتال هؤلاء المحاربين لله ورسوله والساعين في الأرض فسادا، حماية لأرواح الناس وأموالهم وأعراضهم".

وخاطب أهالي القرية التي شهدت الهجوم قائلاً" اننا هنا لنؤكد لكم أن مصر كلها تشعر بما تشعرون وتتألم مما تتألمون منه وكذلك الأزهر الذي جاءكم بشيوخه وقياداته الدينية وأبنائه وبناته ليعزيكم ويخفف عنكم مصابكم ويضع يديه في أيديكم من أجل نهضة هذه القرية علمياً وصحياً واجتماعياً".

وشن مسلحون خلال أداء صلاة الجمعة الماضية هجوماً مسلحاً استهدف المسجدا في قرية الروضة بمدينة بئر العبد في محافظة شمال سيناء أوقع 310 قتلى من بينهم 27 طفلاً كانوا برفقة ذويهم ، و120 جريحاً.

وتشن قوات الشرطة والجيش حملات متواصلة لتصفية الجماعات الإرهابية في البلاد، لاسيما في شمال سيناء والذي شهد العديد من الهجمات .

سبأ
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