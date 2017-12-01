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مؤسسة اليتيم بالحديدة تختتم برنامج تدريبي للأيتام
[01/ديسمبر/2017] الحديدة - سبأ:



اختتمت بمحافظة الحديدة اليوم برنامج تدريبي للأيتام، نظمتها مؤسسة اليتيم التنموية بمحافظة الحديدة بالتعاون مع مؤسسة يونيفرس للتنمية بحضور وكيل المحافظة هاشم العزعزي.

وفي الإختتام أشار المدير التنفيذي لمؤسسة اليتيم التنموية فرع الحديدة محمد ناصر الحودلي إلى البرنامج التدريبي تضمن سلسلة من الدورات حول الخياطة والحاسوب واللغة الإنجليزية والجوانب الصحية إستهدفت شريحة الأيتام بالمؤسسة .

وأكد أهمية رعاية الأيتام وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن جراء إستمرار العدوان والحصار.

فيما أشار رئيس مؤسسة يونيفرس للتنمية عبد الكريم قاسم إلى أهمية الشراكة بين المؤسستين في تنظيم سلسلة من الدورات التدريبية والتأهيلية لرواد مؤسسة اليتيم بما يخدم هذه الشريحة الهامة في المجتمع.

وفي ختام الحفل الذي تخلله عرض لأهم الأنشطة والمشاريع المشتركة بين المؤسستين خلال الفترة الماضية .. كرم وكيل المحافظة والمدير التنفيذي لمؤسسة اليتيم التنموية صنعاء عادل العصيمي، المشاركين والمشاركات في الدورات التدريبية بالشهادات التقديرية.

سبأ
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