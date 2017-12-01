الأمم المتحدة تحذر من وقوع مأساة إنسانية فظيعة في اليمن بعدما أصبح نحو 8 ملايين يمني على شفا مجاعة







حذر وكيل الأمين العام للشئون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة مارك لوكوك من وقوع مأساة إنسانية فظيعة في اليمن بعدما اصبح نحو 8 ملايين يمني على شفا مجاعة .. داعياً التحالف العسكري السعودي لرفع الحصار عن اليمن بالكامل.



وقال المسئول الاممي اليوم الجمعة "إن على التحالف العسكري الذي تقوده السعودية رفع حصاره عن اليمن بالكامل، حيث يوجد هناك 7 أو 8 ملايين شخص على شفا مجاعة".



وأضاف لوكوك ان "هذا الحصار رُفع جزئياً ويتعين رفعه بالكامل لتجنب حدوث مأساة إنسانية فظيعة تشمل موت الملايين وهو ما لم يشهد العالم مثيلاً له منذ عقود كثيرة".



وكان المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة الامم المتحدة للطفولة (اليونيسف) غيرت كابيلياري، أكد في وقت سابق حاجة ملايين الأطفال اليمنيين لمساعدات إنسانية، وأن الإمدادات التي وصلت غير كافية.

سبأ [01/ديسمبر/2017] جنيف – سبأ :سبأ