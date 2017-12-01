محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مصدر عسكري يؤكد إزالة وإنهاء التوتر الذي حصل في العاصمة صنعاء صنعاء - سبأ:







أكد مصدر عسكري في قيادة وزارة الدفاع أنه وبعد جهود كبيرة بذلت في سبيل إحتواء الخلاف الذي حصل في العاصمة صنعاء خلال اليوميين الماضيين، تم إنهاء الخلاف والتوتر الذي حصل وإزالة كافة مسبباته.



وأشار المصدر إلى أن توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى قضت بتشكيل لجنة عسكرية وأمنية مع وجهاء ومشائخ وشخصيات إجتماعية برئاسة نائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن علي حمود الموشكي وعضوية رئيس هيئة الاستخبارات اللواء الركن عبد الله يحيى الحاكم ووكيل وزارة الداخلية اللواء رزق الجوفي ووكيل جهاز الأمن السياسي اللواء حميد السقاف ومستشار رئيس المجلس السياسي العميد أمين عز الدين ونائب مدير أمن الأمانة العميد عزيز جراب والعقيد حسين الضيف ورئيس أركان المنطقة العسكرية السادسة العميد علي الرزامي ممثلا عن أنصار الله ووزير الإتصالات جليدان محمود جليدان ممثلا عن المؤتمر الشعبي العام.



وأوضح المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن اللجنة باشرت مهامها وقامت بتوزيع الأعضاء على أربع لجان ميدانية للنزول إلى أماكن الخلاف والتوتر كما يلي:



اللجنة الأولى "مربع الحي السياسي" اللواء رزق الجوفي ومعه الشيخ فايز العوجري والشيخ فارس الحباري والشيخ حنين قطينة.



اللجنة الثانية "مربع اللجنة الدائمة " الشيخ محمد الحاوري والشيخ ذياب معيلي والشيخ محمد حسين المقدشي والشيخ احمد العزيري.



اللجنة الثالثة "مربع الثنية" الشيخ محمد الغادر والشيخ عابد راجح والشيخ نايف الاعوج.



اللجنة الرابعة "مربع عطان – الفج" الشيخ محمد صالح العميسي والشيخ نصر الحباري والشيخ علي قطينة والشيح احمد دارس.



وأكد المصدر أنه تم نزول اللجان الأربع وإستطاعت إزالة كل الإستحداثات التي تم إستحداثها خلال اليوميين الماضيين وإنهاء أسباب الخلاف والتوتر وإعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي وذلك بالتعاون الجاد والمسئول من كل الأطراف.



وأشاد المصدر بالتفهم والإنسجام الذي لمسته اللجنة من جميع الأطراف والنابع من الحرص على حقن دماء اليمنيين وتفويت الفرصة على العدوان والعابثين بأمن واستقرار الوطن.



وعبر المصدر عن الشكر والتقدير للشخصيات الإجتماعية التي بذلت جهودا طيبة في إحتواء الخلاف ولكل القوى الوطنية الصامدة في وجه العدوان والتي حرصت على تفويت هذه الفرصة التي تخدم العدوان وتقوض وحدة الجبهة الداخلية والنسيج الإجتماعي.



ودعا المصدر كافة أبناء الشعب اليمني إلى تعزيز وحدة الصف ومزيد من التلاحم وعدم الإنجرار خلف الشائعات والدعايات المعادية التي يوجهها العدوان بهدف خلخلة وحدة الصف الداخلي وإيجاد ثغرات يحاول التسلل من خلالها بعد أن عجز في مختلف الجبهات التي كسرت فيها إرادته وكافة محاولاته.

سبأ [01/ديسمبر/2017]سبأ