البرلمان الأوروبي يتبنى قراراً بحظر بيع أسلحة للنظام السعودي لإنتهاكاته في اليمن (مصحح) [01/ديسمبر/2017] بروكسل - سبأ:

تبنى البرلمان الأوروبي قرارا يوصي بحظر بيع الأسلحة للنظام السعودي بسبب الإنتهاكات الواسعة التي يرتكبها في اليمن منذ نحو ثلاثة سنوات.



وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية أن 539 نائباً صوتوا لصالح القرار أمس فيما عارضه 13 نائباً وإمتنع 81 آخرين عن التصويت.



وأوضحت الوكالة أن القرار يدعو إلى إيصال مساعدات إنسانية عاجلة إلى اليمن، وإيجاد حل سياسي للمشكلة اليمنية عبر تقليل التوتر والاشتباكات في البلاد.



ووفقا للوكالة فإن القرار دعا المسئولة العليا للسياسة الأمنية والخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني، إلى التحرك من أجل وضع إستراتيجية تجاه اليمن وعلى نحو عاجل.



وكان البرلمان الأوروبي تبنى في 13 سبتمبر في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، قراراً يدعو لحظر بيع الأسلحة للنظام السعودي بسبب انتهاكاتها في اليمن.



وكانت وكالة الصحافة الفرنسية ذكرت في وقت سابق ان البرلمان الأوروبي يعتزم اقتراح فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى السعودية بسبب مخاوف من تسليم تلك الأسلحة إلى منظمات إرهابية في سورية واستخدامها لزعزعة اليمن.

سبأ