عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل البحرية الأرجنتينية توقف مهمة البحث عن غواصة مفقودة في 15 نوفمبر الماضي







أعلنت البحرية الأرجنتينية اليوم وقف مهمة الإنقاذ لأفراد طاقم الغواصة المفقودة في 15 نوفمبر الماضي دون أن تصدر نداء استغاثة.



ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المتحدث باسم البحرية الارجنتينية إنريكي بالبي قوله ان لدى الغواصة المفقودة (إيه.آر.إيه سان خوان) احتياطي من الهواء يكفيها لمدة سبعة أيام فقط عندما أبلغت آخر مرة عن موقعها وعن تسرب مياه إلى داخلها .



واعتبر المتحدث أنه حتى لو استمرت عملية الإنقاذ فلن يجدوا بشراً على قيد الحياة لإنقاذهم.



واوضح إن البحرية الارجنتينية أوقفت مهمة إنقاذ أفراد طاقم الغواصة المكون من 44 شخصاً وأنها ستواصل جهودها من أجل تحديد موقع الغواصة بالاستعانة بمساعدة دولية.



واشار الى ان أوامر صدرت للغواصة بالعودة إلى قاعدة بحرية في (مار ديل بلاتا) بعد أن أبلغت عن تسرب مياه إلى داخلها عبر أنبوب شفط الهواء.



وكانت البحرية الارجنتينية تحدثت في 23 نوفمبر عن رصد منظمات دولية ضوضاء ربما كانت نتيجة انفجار داخلي، وذلك في نفس اليوم الذي فقدت فيه الاتصال بالغواصة.

سبأ [01/ديسمبر/2017] بيونس ايرس – سبأ :سبأ