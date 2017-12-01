محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل صورة أرشيفية طيران العدوان يدمر مبنى المحكمة الإبتدائية والمجمع الحكومي بحوث







دمر طيران العدوان السعودي الأمريكي اليوم مبنى المحكمة الإبتدائية ومبنى المجمع الحكومي بمدينة حوث بمحافظة عمران.



وأوضح رئيس محكمة حوث الإبتدائية القاضي عبدالرحمن القليصي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن غارتين على مبنى المحكمة الإبتدائية، ما أدى إلى تدمير مبنى المحكمة كليا، كما شن غارتين على المجمع الحكومي بالمديرية، ما أدى تدميره بشكل كلي.



وأشار إلى أن التدمير الممنهج لتحالف العدوان على المحاكم وعدد من المحاكم الإبتدائية والمجمع الحكومي، يؤكد إفلاس تحالف العدوان محاولة تغطية فشله في تحقيق أي نصر عسكري له في جبهات الشرف والبطولة.



من جانبه أكد مدير عام مديرية حوث عبدالغني البروشي أن تدمير طيران العدوان لمبنى المحكمة الإبتدائية والمجمع الحكومي الذي تم إستهدافه قبل أشهر، وإستكمال تدميره اليوم بصورة كلية عمل إجرامي جبان، وإنتهاك سافر للأعراف والقوانين الدولية والإنسانية.



وأشار إلى أن طيران العدوان إستهدف بغارة مزرعة دواجن بمدينة حوث .. منددا بإستمرار تحالف العدوان في إستهداف منازل ومزارع المواطنين في ظل صمت دولي معيب.

سبأ [01/ديسمبر/2017] عمران - سبأ:سبأ