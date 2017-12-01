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آخر تحديث: الجمعة، 01 - ديسمبر - 2017 الساعة 06:07:27م
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  اقتصاد
ارتفاع أسعار النفط بعد تمديد أوبك تخفيضات الإنتاج
[01/ديسمبر/2017] طوكيو – سبأ :



ارتفعت العقود الآجلة للنفط اليوم الجمعة بعدما اتفقت أوبك وكبار المنتجين خارجها على تمديد تخفيضات الإنتاج في خطوة تهدف إلى تصريف التخمة المستمرة في المعروض العالمي.

وزاد الخام الأمريكي في العقود الآجلة 17 سنتا أو 0.3 بالمائة إلى 57.57 دولار للبرميل، بحلول الساعة 06.35 بتوقيت جرينتش.

وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة تسليم فبراير 24 سنتا إلى 62.87 دولار للبرميل.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبعض المنتجين المستقلين بقيادة روسيا امس الخميس على إبقاء تخفيضات الإنتاج حتى نهاية 2018.

سبأ
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