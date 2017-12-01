ارتفاع صادرات النفط من جنوب العراق إلى 3.5 مليون برميل يوميا في نوفمبر







قال المدير العام لشركة نفط البصرة إحسان عبد الجبار إن صادرات النفط من الموانئ الجنوبية في العراق ارتفعت إلى 3.5 مليون برميل يوميا في المتوسط في نوفمبر مقارنة مع 3.35 مليون برميل يوميا في أكتوبر.



ونقلت وكالة (رويترز) للأنباء اليوم عن عبد الجبار قوله إن الرقم الذي كشفت عنه وزارة النفط يوم الخميس بخصوص الصادرات الجنوبية والبالغ 3.9 مليون برميل يوميا، وهو الأعلى على الإطلاق، فيما يتعلق فقط بيوم 29 نوفمبر.



وقال متحدث باسم وزارة النفط في بيان صدر في وقت لاحق إن إيرادات الحكومة العراقية من صادرات النفط بلغت أكثر من ستة مليارات دولار مع بيع ما إجماليه أكثر من 105 ملايين برميل.

سبأ [01/ديسمبر/2017] بغداد – سبأ :سبأ