رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تأجيل سباق (فورمولا أي) للسيارات الكهربائية في مدينة ساو باولو إلى 2019م







أعلنت اللجنة المنظمة لسباق (فورمولا أي) للسيارات الكهربائية في مدينة ساو باولو عن تأجيل البطولة إلى 2019م بسبب مفاوضات تجريها السلطات البرازيلية لبيع مكان استضافة السباق.



ونقلت وكالة انباء رويترز عن متحدث باسم البطولة قوله ان “المسئولين في مدينة ساو باولو طلبوا تأجيل السباق إلى الموسم الخامس بسبب عملية جارية لخصخصة (انيمبي بارك)".



ويـأتي ذلك فيما ينطلق فيه الموسم الرابع لـ (فورمولا اي) في هونج كونج يوم السبت بينما كان من المقرر أن تستضيف ساو باولو الجولة الخامسة من الموسم المكون من 14 سباقاً في 17 مارس المقبل.



وكانت الجولة في ساو باولو من بين أربع جولات جديدة بالإضافة إلى روما وزوريخ وسانتياجو عاصمة تشيلي.

سبأ [01/ديسمبر/2017] ساو باولو – سبأ :سبأ