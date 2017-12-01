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طيران العدوان يشن 36 غارة خلال الساعات الماضية
[01/ديسمبر/2017] صنعاء - سبأ:



شن طيران العدوان السعودي الأمريكي أمس 36 غارة على عدد من المناطق، خلفت ضحايا ودمار بممتلكات المواطنين ومزارعهم.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن 16 غارة على منطقة الصوح بمديرية كتاف وغارتين على منطقة الظاهر ووادي خلب بمديرية الظاهر، وثلاث غارات على آل الصيفي بمديرية سحار بصعدة.

وأكد المصدر استشهاد مواطنين أثنين جراء تسع غارات شنها طيران العدوان على إحدى المزارع في مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة.

وشن طيران العدوان غارة على مديرية المصلوب بمحافظة الجوف، وسلسلة غارات لطيران أمريكي بدون طيار على مواقع تابعة لما يسمى تنظيم القاعدة في مديرية ولد ربيع بمحافظة البيضاء.

وأشار المصدر إلى أن الطيران المعادي شن غارة على يختل بمديرية المخا بتعز.

وذكر المصدر أن مروحيات الأباتشي التابعة للعدوان قصفت بعدد من الصواريخ قرية قمر، وشن طيران العدوان غارة على قوى وغارتين على وادي جارة بجيزان، وشن طيران العدوان غارة على موقع الشبكة بنجران.

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