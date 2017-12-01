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آخر تحديث: الجمعة، 01 - ديسمبر - 2017 الساعة 04:48:22م
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  اقتصاد
الأمم المتحدة تقدر تكلفة دعم المعوزين عالميا بنحو 5ر22 مليار دولار في 2018
[01/ديسمبر/2017]
جنيف – سبأ :



أظهرت تقدريرات حديثة للأمم المتحدة ارتفاع تكلفة الدعم الضروري للمعوزين على مستوى العالم للعام المقبل إلى 5ر22 مليار دولار.

وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوشا) في بيانات له اليوم أنه من المتوقع أن يحتاج 136 مليون شخص في العالم العام المقبل إلى المساعدات الإنسانية والحماية بسبب الحروب والنزاعات والكوارث الطبيعية، بزيادة قدرها 5بالمائة مقارنة بعام 2017.

وأشار المكتب إلى أن أكثر المعوزين المعتمدين على مساعدات المواد الغذائية والأدوية والخيام ومواد إغاثة أخرى مهمة متواجدون في دول مثل سورية واليمن وجنوب السودان.

وجاء تقييم المكتب بالنسبة لعام 2017 متباينا، حيث قدم المجتمع الدولي مساعدات غير مسبوقة بقيمة 13 مليار دولار حتى نهاية نوفمبر الماضي، إلا أن الفجوة بين الدعم المقدم والحاجة الفعلية للدعم تواصل الاتساع بسبب ارتفاع عدد الأزمات على اختلاف أنواعها.

يذكر أن المكتب طالب قبل عام بمساعدات إنسانية على مستوى العالم بقيمة 2ر22 مليار دولار لعام 2017.

سبأ
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