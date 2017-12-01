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آخر تحديث: الجمعة، 01 - ديسمبر - 2017 الساعة 04:48:22م
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قتل تسعة أشخاص في هجوم لمسلحين على معهد زراعي في مدينة بيشاور بباكستان
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قتل تسعة أشخاص في هجوم لمسلحين على معهد زراعي في مدينة بيشاور بباكستان
[01/ديسمبر/2017] اسلام اباد – سبأ :



قتل تسعة أشخاص وأصيب 36 آخرون بجروح في هجوم لمسلحين على معهد للتدريب الزراعي في مدينة بيشاور الباكستانية.

وذكرت وسائل الاعلام الباكستانية ان ثلاثة مسلحين على الاقل اقتحموا المعهد الزراعي واطلقوا الرصاص داخل المعهد قبل ان يقتلوا جميعاً .

وأوضحت نقلاً عن الشرطة الباكستانية أن ثمانية طلبة وموظف إداري قتلوا في الهجوم.

ونقلت عن أحد المصابين قوله إن 120 من أصل 400 طالب مقيم كانوا في الكلية أثناء الهجوم، لأن أغلبهم ذهبوا لقضاء عطلة ذكرى المولد النبوي مع ذويهم.

وشهدت بيشاور القريبة من الحدود مع أفغانستان، أكثر هجمات حركة طالبان عنفاً في السنوات الأخيرة.

ففي عام 2014م هاجم مسلحو طالبان مدرسة يديرها الجيش في بيشاور وقتلوا 141 شخصا، في واحدة من أكثر الهجمات دموية في تاريخ البلاد.

سبأ
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