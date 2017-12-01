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آخر تحديث: الجمعة، 01 - ديسمبر - 2017 الساعة 04:48:22م
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  اقتصاد
ارتفاع الذهب مع تراجع الدولار
[01/ديسمبر/2017] لندن – سبأ :



ارتفع الذهب يوم الجمعة مع تراجع الدولار، لكنه يظل قرب أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع ونصف الأسبوع الذي سجله في الجلسة السابقة.

وصعد السعر الفوري للذهب 0.1 بالمئة إلى 1275.81 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 08.30 بتوقيت جرينتش.

وكان المعدن نزل 0.7 بالمئة يوم الخميس ليلامس أدنى مستوياته منذ السادس من نوفمبر عند 1270.11 دولار للأوقية، ليخسر المعدن 0.9 بالمائة منذ بداية الأسبوع.

وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.2 بالمائة إلى 1275.30 دولار للأوقية.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.2 بالمائة.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمائة إلى 16.43 دولار للأوقية،وصعد البلاديوم 0.5 بالمائة إلى 1011.72 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.1 بالمائة إلى 941.80 دولار للأوقية.

سبأ
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