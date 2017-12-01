وزارة الدفاع الروسية تعلن عن تدمير 910 مواقع للتنظيمات الإرهابية في سورية [01/ديسمبر/2017] موسكو – سبأ:

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة عن تدمير القوات الجوية الفضائية الروسية أكثر من 910 مواقع للتنظيمات الإرهابية في سورية خلال الأسبوع الماضي في إطار مشاركة روسيا الاتحادية بالحرب على الإرهاب.



وذكرت الوزارة في تقرير نشرته اليوم ان “القوات الجوية الفضائية الروسية نفذت خلال الأسبوع الماضي نحو 420 طلعة ودمرت أكثر من 910 مواقع للإرهابيين في سورية”.



واوضح البيان ان الطيران الروسي دمر خلال أسبوع أكثر من 1320 موقعاً للإرهابيين.



واشار الى ان قاذفات استراتيجية روسية بعيدة المدى من طراز (تو 22 ام 3) وجهت خلال الشهر الماضي عدة ضربات الى مواقع تنظيم (داعش) في محافظة دير الزور دمرت خلالها العديد من مواقع وتحصينات للتنظيم المتشدد .



وبدأت القوات الجوية الروسية في 30 سبتمبر عام 2015م عملية عسكرية بناء على طلب من الجمهورية العربية السورية لدعم جهود الجيش السوري في مكافحة الإرهاب.

سبأ