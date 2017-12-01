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تجربة ناجحة لباليستي وعمليات نوعية تكبد العدو خسائر فادحة خلال الساعات الماضية
[01/ديسمبر/2017]
صنعاء - سبأ:

أطلقت القوة الصاروخية، باليستي متوسط المدى على هدف عسكري بالسعودية معلنة بداية جديدة لصواريخ محلية الصنع، فيما نفذ الجيش واللجان الشعبية عمليات نوعية كبدت العدو ومرتزقته خسائر فادحة خلال الساعات الماضية.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن القوة الصاروخية أجرت بنجاح تجربة لصاروخ باليستي متوسط المدى على هدف عسكري في السعودية .. مؤكدا أن الصاروخ أصاب هدفه بدقة عالية.

وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات للجنود السعوديين في مركز القرنع، فيما تم استهداف موقع ومعهد القرن والدفينية والخوبة والكرس بجيزان بصلية من صواريخ الكاتيوشا وعدد من قذائف المدفعية.

وأكد المصدر سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجيش السعودي في عملية نوعية على مواقعهم في قرية القرن وموقع الكرس سبقها قصف مكثف على مواقع الجيش السعودي.

وفي نجران نفذ أبطال الجيش واللجان الشعبية عملية هجومية على مواقع المرتزقة في معسكر القفال وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

وذكر المصدر أن الجيش واللجان الشعبية شنوا هجوم على الغرفة ووقز والسلان في مديرية المصلوب بالجوف وكبدوا المرتزقة خسائر في صفوفهم ، كما نفذوا هجوم على مواقع المرتزقة في مزوية بمديرية المتون سبقها تمشيط مدفعي وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

وأكد المصدر مصرع وإصابة 20 من مرتزقة العدوان السعودي بينهم قيادات في العمليات النوعية للجيش واللجان الشعبية في المصلوب بالجوف.

وفي محافظة تعز شن الجيش واللجان الشعبية هجوم على تبة التحصين بالضباب وسقوط قتلى وجرحى في صفوف مرتزقة العدوان، كما تم إعطاب آلية عسكرية للمرتزقة في الهاملي.

وذكر المصدر أن الجيش واللجان الشعبية نفذوا عمليتين عسكريتين على مواقع المرتزقة في عيدة والتباب السود بجبهة نهم وسقوط قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة.

كما أكد المصدر تأمين جبل السفينة في جبهة نهم بالكامل في عملية عسكرية نوعية للجيش واللجان كبدت المرتزقة خسائر في الأرواح، كما تم اقتحام موقع القتب الصغير في نهم وما جاوره من مواقع وتدمير متارس وتحصينات مرتزقة العدوان.

وواصلت القوة المدفعية للجيش واللجان الشعبية قصف تجمعات مرتزقة العدوان السعودي شمال صحراء ميدي.

وفي مأرب نفذ الجيش واللجان عملية إغارة على مواقع المرتزقة في جبل فاطم ونملة وإعطاب آلية عسكرية، كما نفذوا عملية نوعية على مواقع المرتزقة في المخدرة وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

سبأ
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