|
تدمير دبابة وعمليات عسكرية وكسر زحف لمرتزقة العدوان بتعز
[01/ديسمبر/2017] تعز - سبأ:
دمر الجيش واللجان الشعبية دبابة لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي وكسروا زحفاً لهم في مديرية المعافر، كما نفذوا عمليات عسكرية على مواقع المرتزقة بالوازعية في محافظة تعز.
وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أنه تم تدمير دبابة للمرتزقة في منطقة الضباب، كما كسر أبطال الجيش واللجان الشعبية زحفاً لمرتزقة العدوان على تبة المجلي في منطقة الكدحة بمديرية المعافر.
وأشار المصدر إلى أن عمليات عسكرية للجيش واللجان استهدفت مواقع المرتزقة شرق جبل نمان في مديرية الوازعية.
سبأ