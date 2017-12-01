الرئيس الصماد يكلف لجنة رئيسية لمتابعة رفع الاشتباكات بالجهة الجنوبية بأمانة العاصمة كلف الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى لجنة رئيسية للتواصل والمتابعة وتذليل الصعوبات التي قد تواجه اللجان الفرعية المكلفة برفع الاشتباكات الحاصلة في بعض شوارع الجهة الجنوبية من أمانة العاصمة منذ يوم امس الأول نتيجة أعمال تخريبية وإقلاق للسكينة ال نائب الرئيس الفنزويلي: مادورو سيترشح لولاية رئاسية ثانية أعلن نائب الرئيس الفنزويلي طارق العيسمي أن الرئيس نيكولاس مادورو ينوي الترشح لولاية رئاسية ثانية خلال الانتخابات الرئاسية المقررة في البلاد العام المقبل. النفط يهبط وسط مخاوف بشأن تمديد خفض الإنتاج وزيادة غير متوقعة في مخزونات أمريكا انخفضت أسعار النفط اليوم الأربعاء بفعل شكوك في أن منظمة أوبك وروسيا ستتفقان على تمديد تخفيضات إنتاج الخام الذي أخذته السوق بالفعل في اعتبارها، وبعد تقرير عن زيادة غير متوقعة في مخزونات الخام الأمريكية. الدوري الفرنسي..باريس سان جيرمان يعبر تروا بثنائية واصل فريق باريس سان جيرمان سلسلة انتصاراته في الدوري الفرنسي، بعدما هزم ضيفه تروا بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء امس على ملعب "حديقة الأمراء"، ضمن منافسات الجولة 15 من عمر المسابقة.