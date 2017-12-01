مصرع عدد من الجنود السعوديين ومرتزقتهم بعمليات نوعية بنجران وجيزان [01/ديسمبر/2017] نجران - سبأ:

لقي عدد من مرتزقة الجيش السعودي مصرعهم اليوم في عمليتين نوعيتين للجيش والجان الشعبية في نجران.



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الجيش واللجان الشعبية نفذوا عملية نوعية على مواقع للمرتزقة في رقابة موقع الطلعة العسكري بنجران، وسقوط قتلى في صفوفهم.



وأكد المصدر مصرع وإصابة عدد من مرتزقة الجيش السعودي إثر عملية هجومية سبقها قصف صاروخي ومدفعي على مواقعهم قبالة منفذ الخضراء بنجران.



وكان الجيش وللجان الشعبية قد نفذوا أمس، عملية عسكرية على مواقع للجيش السعودي في قرية القرن وموقع الكرس بجيزان، أسفرت عن مصرع وإصابة عدد من الجنود السعوديين.

سبأ