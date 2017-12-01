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آخر تحديث: الجمعة، 01 - ديسمبر - 2017 الساعة 11:28:51ص
الرئيس الصماد يكلف لجنة رئيسية لمتابعة رفع الاشتباكات بالجهة الجنوبية بأمانة العاصمة
كلف الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى لجنة رئيسية للتواصل والمتابعة وتذليل الصعوبات التي قد تواجه اللجان الفرعية المكلفة برفع الاشتباكات الحاصلة في بعض شوارع الجهة الجنوبية من أمانة العاصمة منذ يوم امس الأول نتيجة أعمال تخريبية وإقلاق للسكينة ال
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الرئيس الصماد يكلف لجنة رئيسية لمتابعة رفع الاشتباكات بالجهة الجنوبية بأمانة العاصمة
[01/ديسمبر/2017] صنعاء - سبأ:
كلف الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى لجنة رئيسية للتواصل والمتابعة وتذليل الصعوبات التي قد تواجه اللجان الفرعية المكلفة برفع الاشتباكات الحاصلة في بعض شوارع الجهة الجنوبية من أمانة العاصمة منذ يوم امس الأول نتيجة أعمال تخريبية وإقلاق للسكينة العامة.

وتتكون اللجنة الرئيسية من اللواء عبدالله يحيى الحاكم، واللواء الركن علي حمود الموشكي، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات جليدان محمود جليدان، والعميد عزيز جراب والعميد علي سعيد الرزامي واللواء رزق الجوفي والعميد أمين عزالدين المؤيد.

ويأتي هذا التوجيه في إطار متابعة الرئيس الصماد وأعضاء المجلس السياسي والجهات المعنية في حكومة الإنقاذ الوطني بشكل متواصل تطورات الوضع.

كما وجه رئيس المجلس السياسي الأعلى اللجان الفرعية المشكلة من المشائخ فايز العوجري، وفارس الحبارى، وحنين قطينة، وذياب معيلي، ومحمد المقدشي ومحمد الحاوري وأحمد العزعزي، ومحمد الغادر، وعابد راجح، ونائف الاعوج، وصالح العميسي، ونصر الحباري، وعلي قطينة وأحمد دارس، بالعمل المتواصل لتطبيع الحياة في تلك المناطق المستهدفة والرفع أولاً بأول بنتائج أعمالها وأي إعاقات لتتمكن لجنة المتابعة من تذليل الصعوبات ومعالجتها.

وقد تمكنت اللجان الفرعية المشكلة من تحقيق نجاح في التهدئة.
سبأ
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