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  رياضة
الوحدة يفوز على شعب إب ويحرز كأس 30 نوفمبر لكرة السلة
[30/نوفمبر/2017]
صنعاء - سبأ :

أحرز فريق وحدة صنعاء لكرة السلة كأس الذكرى ال 50 لعيد الإستقلال ال30 نوفمبر بفوزه على ضيفه شعب إب ب 69 مقابل 60 في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على ملعب نادي وحدة صنعاء تحت الأضواء الكاشفة.

تمكن الوحدة من إنهاء الربع الأول من المباراة التي شهدت حضور جماهيري غفير لمصلحته بواقع 22/ 15, قبل أن يتعادل الفريقان في الربع الثاني بنتيجة 18 لكليهما.

وعاد الوحدة مجددا للتفوق بعدما كسب الربع الثالث لمصلحته بمحصلة 16/ 10, لكن الشعب فاز في الربع الأخير بنتيجة 17/ 13, ليفوز الوحدة بالمجمل العام 69 مقابل 60 ويتوج بالكأس.

وعقب المباراة كرم أمين عام محلي أمانة العاصمة أمين جمعان ورئيس الإتحاد العام للعبة عبد الستار الهمداني فريق الوحدة بكأس البطولة ومبلغ 200 ألف ريال كما تم تكريم فريق شعب إب بذات المبلغ.

حضر المباراة عضو الإتحاد العام لكرة القدم أحمد الشرفي ووكيل نادي شعب إب عادل عمر ومدير الكرة بنادي وحدة صنعاء أحمد البن وعدد من أعضاء الهيئة الإدارية بالنادي.

يذكر أن الفريقان لعبا في إب على كأس 14 أكتوبر الماضي وتوج الشعب.

سبـأ
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