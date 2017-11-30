ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الخميس، 30 - نوفمبر - 2017 الساعة 10:42:22م
نص خطاب قائد الثورة بمناسبة المولد النبوي الشريف
ألقى قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي اليوم خطاب بمناسبة المولد النبوي الشريف فيما يلي نصه:
نائب الرئيس الفنزويلي: مادورو سيترشح لولاية رئاسية ثانية
أعلن نائب الرئيس الفنزويلي طارق العيسمي أن الرئيس نيكولاس مادورو ينوي الترشح لولاية رئاسية ثانية خلال الانتخابات الرئاسية المقررة في البلاد العام المقبل.
النفط يهبط وسط مخاوف بشأن تمديد خفض الإنتاج وزيادة غير متوقعة في مخزونات أمريكا
انخفضت أسعار النفط اليوم الأربعاء بفعل شكوك في أن منظمة أوبك وروسيا ستتفقان على تمديد تخفيضات إنتاج الخام الذي أخذته السوق بالفعل في اعتبارها، وبعد تقرير عن زيادة غير متوقعة في مخزونات الخام الأمريكية.
الدوري الفرنسي..باريس سان جيرمان يعبر تروا بثنائية
واصل فريق باريس سان جيرمان سلسلة انتصاراته في الدوري الفرنسي، بعدما هزم ضيفه تروا بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء امس على ملعب "حديقة الأمراء"، ضمن منافسات الجولة 15 من عمر المسابقة.
آخر الأخبار:
مصرع وإصابة 20 من مرتزقة العدوان بينهم قيادات بالجوف
القوة الصاروخية تعلن نجاح تجربة لصاروخ باليستي على هدف عسكري بالسعودية
منظمة مناضلي ثورة 26 سبتمبر و14 أكتوبر تهنئ باليوبيل الذهبي للإستقلال
محافظات الحديدة وريمة والمحويت تحتفي بذكرى المولد النبوي بمدينة الحديدة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
مصرع وإصابة 20 من مرتزقة العدوان بينهم قيادات بالجوف
[30/نوفمبر/2017]
الجوف - سبأ :

أكد مصدر عسكري مصرع وإصابة 20 من مرتزقة العدوان السعودي بينهم قيادات في العملية العسكرية الواسعة التي نفذها الجيش واللجان الشعبية صباح اليوم بمديرية المصلوب بالجوف.

وأوضح المصدر لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن القيادي في المرتزقة المدعو عبدالرحمن جرادة والمكلف من قوى العدوان رئيس عمليات مايسمى باللواء التاسع التابع للمرتزقة لقي مصرعه ضمن عدد من القتلى.
وقد حصلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) على أسماء بعض القتلى والجرحى وهم :
القتلى:
1- القيادي المدعو محمد عامر التام النوفي.
2 - المدعو صالح علي العفن
3- المدعو أمين يحيى جميل
4- المدعو هيثم الحجيري
5- عبدالكريم الشريفي
والجرحى :
1- خميس حسن صليم
2- محمدطالب النوفي.
3- يحيى طالب النوفي.
4- مجاهد جعفر النوفي.

سبـأ
  المزيد من (محلي)
القوة الصاروخية تعلن نجاح تجربة لصاروخ باليستي على هدف عسكري بالسعودية
نص خطاب قائد الثورة بمناسبة المولد النبوي الشريف
منظمة مناضلي ثورة 26 سبتمبر و14 أكتوبر تهنئ باليوبيل الذهبي للإستقلال
محافظات الحديدة وريمة والمحويت تحتفي بذكرى المولد النبوي بمدينة الحديدة
إستهداف تجمعات ومواقع للجنود السعوديين والمرتزقة بنجران وجيزان
إعطاب آلية وعمليات نوعية على موقع للمرتزقة بتعز
طيران العدوان يشن 20 غارة على مناطق متفرقة بصعدة
مصدر بوزارة العدل يستغرب تناول بعض وسائل الإعلام للإعتداء على محكمة إب
هيئة أراضي صنعاء تحقق 500 مليون ريال حتى نوفمبر
رئيس مجلس القضاء يهنئ رئيس وأعضاء المجلس السياسي بالمولد النبوي
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن 20 غارة على مناطق متفرقة بصعدة
[30/نوفمبر/2017]
شهيدان جراء تسع غارات لطيران العدوان على مديرية التحيتا بالحديدة
[30/نوفمبر/2017]
استشهاد مواطن وإصابة أخر بنيران حرس الحدود بصعدة
[29/نوفمبر/2017]
أربع غارات لطيران العدوان على ميدي والمدفعية تستهدف المرتزقة شمال الصحراء
[29/نوفمبر/2017]
طيران العدوان يستهدف عدة محافظات خلال الساعات الماضية
[29/نوفمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by