محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مصرع وإصابة 20 من مرتزقة العدوان بينهم قيادات بالجوف الجوف - سبأ :

أكد مصدر عسكري مصرع وإصابة 20 من مرتزقة العدوان السعودي بينهم قيادات في العملية العسكرية الواسعة التي نفذها الجيش واللجان الشعبية صباح اليوم بمديرية المصلوب بالجوف.



وأوضح المصدر لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن القيادي في المرتزقة المدعو عبدالرحمن جرادة والمكلف من قوى العدوان رئيس عمليات مايسمى باللواء التاسع التابع للمرتزقة لقي مصرعه ضمن عدد من القتلى.

وقد حصلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) على أسماء بعض القتلى والجرحى وهم :

القتلى:

1- القيادي المدعو محمد عامر التام النوفي.

2 - المدعو صالح علي العفن

3- المدعو أمين يحيى جميل

4- المدعو هيثم الحجيري

5- عبدالكريم الشريفي

والجرحى :

1- خميس حسن صليم

2- محمدطالب النوفي.

3- يحيى طالب النوفي.

4- مجاهد جعفر النوفي.

سبـأ [30/نوفمبر/2017]سبـأ