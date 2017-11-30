محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل منظمة مناضلي ثورة 26 سبتمبر و14 أكتوبر تهنئ باليوبيل الذهبي للإستقلال صنعاء- سبأ :

هنأ المجلس الأعلى لمنظمة مناضلي ثورة 26 سبتمبر و14 أكتوبر والدفاع عن الوحدة، المجلس السياسي الأعلى والشعب اليمني باليوبيل الذهبي لعيد الإستقلال الـ 30 من نوفمبر المجيد .



وأكد المجلس أن هذه الذكرى تأتي والوطن ما يزال يواجه العديد من التحديات بكل صمود وإستبسال في ميادين البطولات والشرف .



وأشار إلى أن العدوان السعودي الهمجي وغير المبرر على الشعب اليمني أرضا وإنسانا يهدف إلى تركيع الشعب وسلب حريته وإستقلاله وتأريخه المجيد.



كما هنأ المجلس كافة أسر ومناضلي الثورة اليمنية التي ستظل على مدى الأزمان خالدة مسطرة بحروف من ذهب في تأريخ اليمن وأبناءه.. سائلا الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة وقد تحقق للشعب اليمني النصر .

سبـأ [30/نوفمبر/2017]سبـأ